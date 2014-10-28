сентябрь 2014
октябрь 2014
Бразилия. Серия А 2014, 31 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 18 тур
Украина. Кубок (2014/2015), 1/8 финала, ответный матч
Германия. Кубок (2014/2015), 2 раунд
28 октября, вторник
21:00
Матч завершен
28 октября, вторник
22:30
Матч завершен
28 октября, вторник
22:30
Матч завершен
Франция. Кубок Лиги (2014/2015), 3 раунд
28 октября, вторник
22:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 11 тур
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 13 тур
Англия. Кубок Лиги (2014/2015), 1/8 финала
28 октября, вторник
22:45
Матч завершен
28 октября, вторник
22:45
Матч завершен
28 октября, вторник
22:45
Матч завершен
28 октября, вторник
23:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 9 тур