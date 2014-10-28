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    Расписание матчей 28-10-2014

    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 31 тур
    28 октября, вторник
    01:30
    Сан-Паулу
    3:0
    Гойас
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 18 тур
    28 октября, вторник
    13:00
    Динамо
    1:1
    Волга
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    14:00
    Рубин-2
    0:1
    Челябинск
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    15:00
    КАМАЗ
    6:0
    Спартак
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    15:00
    Носта
    1:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    Украина. Кубок (2014/2015), 1/8 финала, ответный матч
    28 октября, вторник
    18:00
    Металлург
    0:4
    Олимпик
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    20:00
    Динамо
    1:0
    Карпаты
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2014/2015), 2 раунд
    28 октября, вторник
    21:00
    Кемницер
    0:2
    Вердер
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    21:00
    Арминия
    0:0
    (4:2)п
    Герта
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    21:00
    Киккерс
    1:0
    Карлсруэ
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    21:00
    Аален
    2:0
    Ганновер-96
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:30
    Динамо
    2:1
    Бохум
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:30
    Дуйсбург
    0:0
    (1:4)п
    Кельн
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:30
    Кайзерслаутерн
    2:0
    Гройтер Фюрт
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:30
    Санкт-Паули
    0:3
    Боруссия
    Матч завершен
    Франция. Кубок Лиги (2014/2015), 3 раунд
    28 октября, вторник
    22:00
    Эвиан
    1:2
    Лорьян
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:00
    Реймс
    2:3
    Арль-Авиньон
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:00
    Монпелье
    0:1
    Аяччо
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:00
    Кан
    4:3
    Клермон
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:00
    Нант
    4:0
    Лаваль
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:00
    Ланс
    0:2
    Кретель
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:00
    Бастия
    3:1
    Осер
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    23:00
    Тулуза
    1:3
    Бордо
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2014/2015), 11 тур
    28 октября, вторник
    22:15
    Дукла
    0:0
    Пршибрам
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 13 тур
    28 октября, вторник
    22:30
    Генк
    3:0
    Льерс
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:30
    Мехелен
    1:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2014/2015), 1/8 финала
    28 октября, вторник
    22:45
    Борнмут
    2:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:45
    Шрусбери Таун
    1:2
    Челси
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    22:45
    Милтон Кинс Донс
    1:2
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    23:00
    Ливерпуль
    2:1
    Суонси
    Матч завершен
    28 октября, вторник
    23:00
    Фулхэм
    2:5
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 9 тур
    28 октября, вторник
    22:45
    Сассуоло
    3:1
    Эмполи
    Матч завершен
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