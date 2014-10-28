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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Вест Бромвич
Борнмут - Вест Бромвич: обзор матча 28 октября 2014
Борнмут
28.10.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Борнмут - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Блэкберн
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