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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Нант - Лаваль
Нант - Лаваль: обзор матча 28 октября 2014
Нант
28.10.2014, вторник, 22:00
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
4 : 0
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нант - Лаваль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
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0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
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Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
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Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
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Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
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21.11.2026
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2 : 0
07.11.2026
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Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
По
3 : 2
09.10.2026
Лаваль
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
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