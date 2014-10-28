Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Суонси
Ливерпуль - Суонси: обзор матча 28 октября 2014
Ливерпуль
28.10.2014, вторник, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Суонси
86'
М. Балотелли
90+5'
Д. Ловрен
65'
М. Эмнес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Суонси
ГОЛ! 2:1!
Д. Ловрен
Пас отдал
Ф. Коутиньо
90'
+5
90'
+2
Красная карточка
Ф. Фернандес
Желтая карточка
К. Туре
90'
87'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Д. Фултон
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Пас отдал
Ф. Борини
86'
83'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
82'
Замена
В. Бони
️️️️
Б. Гомис
Замена
М. Балотелли
️️️️
Р. Ламберт
79'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Л. Маркович
70'
67'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Эмнес
Пас отдал
Н. Тэйлор
63'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
52'
Желтая карточка
Д. Фултон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Лазар Маркович
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Фабио Борини
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛП
26
Джонджо Шелви
ОП
4
Джей Фултон
ОП
11
Марвин Эмнес
АП
12
Натан Дайер
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
16
Джордан Росситер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Лиам Шепард
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Джонс
8
Джонсон
6
Ловрен
2
Туре
22
Манкильо
6
Лейва
14
Хендерсон
8
Маркович
11
Коутиньо
16
Борини
17
Ламберт
4-2-2-1-1
25
Треммель
22
Ранхель
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
26
Шелви
4
Фултон
12
Дайер
10
Монтеро
11
Эмнес
18
Гомис
8
Маркович
10
Лаллана
10
Лаллана
8
Маркович
17
Ламберт
45
Балотелли
45
Балотелли
17
Ламберт
4
Фултон
14
Кэрролл
14
Кэрролл
4
Фултон
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
18
Гомис
2
Бони
2
Бони
18
Гомис
Остались в запасе
Ливерпуль
Суонси
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
16
Джордан Росситер
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
2
Лиам Шепард
ЦЗ
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
16
Джордан Росситер
ЦП
Остались в запасе
2
Лиам Шепард
ЦЗ
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ливерпуль - Суонси
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Суонси
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+