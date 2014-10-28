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Расписание матчей
Украина. Кубок
Динамо К - Карпаты
Динамо К - Карпаты: обзор матча 28 октября 2014
Динамо К
28.10.2014, вторник, 20:00
Украина. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Карпаты
90'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Карпаты
ГОЛ! 1:0!
О. Гусев
Пас отдал
Д. Вида
90'
Желтая карточка
Е. Хачериди
89'
81'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
О. Голодюк
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Буяльский
80'
Замена
А. Кравец
️️️️
Л. Теодорчик
76'
Пенальти не реализован!
А. Ярмоленко
62'
61'
Желтая карточка
М. Даушвили
61'
Желтая карточка
О. Голодюк
55'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
А. Карноза
54'
Замена
И. Худобяк
️️️️
Д. Кожанов
Замена
О. Гусев
️️️️
В. Калитвинцев
46'
35'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Никита Бурда
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЛП
20
Муртаз Даушвили
ОП
32
Олег Голодюк
(К)
ЦП
19
Павел Ксенз
ПП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шовковский
34
Хачериди
15
Драгович
21
Вида
6
Бурда
44
Велозу
8
Сидорчук
29
Буяльский
45
Калитвинцев
7
Ярмоленко
91
Теодорчик
3-3-3-1
23
Мисак
4
Гитченко
6
Балажиц
32
Пластун
11
Мирошниченко
20
Даушвили
21
Костевич
19
Ксенз
32
Голодюк
9
Кожанов
10
Карноза
29
Буяльский
90
Безус
90
Безус
29
Буяльский
45
Калитвинцев
20
Гусев
20
Гусев
45
Калитвинцев
91
Теодорчик
11
Кравец
11
Кравец
91
Теодорчик
32
Голодюк
9
Мартынюк
9
Мартынюк
32
Голодюк
9
Кожанов
16
Худобяк
16
Худобяк
9
Кожанов
10
Карноза
7
Сергийчук
7
Сергийчук
10
Карноза
Остались в запасе
Динамо К
Карпаты
23
Александр Рыбка
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
8
Амбросий Чачуа
АП
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Динамо К - Карпаты
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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