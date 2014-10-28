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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт: обзор матча 28 октября 2014
Кайзерслаутерн
28.10.2014, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
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0 : 1
07.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
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2024.05.25 10:49
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2024.05.25 09:27
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
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