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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Эмполи
Сассуоло - Эмполи: обзор матча 28 октября 2014
Сассуоло
28.10.2014, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 1
Завершен
Эмполи
56'
С. Миссироли
61'
С. Флоккари
73'
Д. Берарди
18'
Д. Кроче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Эмполи
Желтая карточка
Ф. Ачерби
89'
Замена
М. Бриги
️️️️
Н. Сансоне
89'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Д. Берарди
81'
80'
Замена
Ф. Тавано
️️️️
Д. Кроче
Замена
Л. Паволетти
️️️️
С. Флоккари
79'
75'
Желтая карточка
Л. Тонелли
ГОЛ! 3:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Н. Сансоне
73'
69'
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
П. Зелински
66'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 2:1!
С. Флоккари
Пас отдал
Д. Берарди
61'
Пенальти не реализован!
Д. Берарди
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Миссироли
Пас отдал
С. Таидер
56'
Желтая карточка
С. Таидер
44'
28'
Желтая карточка
М. Маккароне
19'
Желтая карточка
М. Весино
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кроче
Пас отдал
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Эмполи
16
Маттео Биджери
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
20
Терранова
23
Гаццола
15
Ачерби
4
Маньянелли
8
Таидер
6
Миссироли
11
Сансоне
10
Берарди
10
Флоккари
4-3-2
30
Басси
4
Хюсай
26
Тонелли
24
Ругани
6
Мариу Руй
10
Зелински
15
Весино
16
Вальдифиори
7
Маккароне
20
Пуччарелли
10
Берарди
8
Бьондини
8
Бьондини
10
Берарди
11
Сансоне
4
Бриги
4
Бриги
11
Сансоне
10
Флоккари
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Флоккари
10
Зелински
8
Синьорелли
8
Синьорелли
10
Зелински
11
Кроче
10
Тавано
10
Тавано
11
Кроче
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
Остались в запасе
Сассуоло
Эмполи
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
16
Маттео Биджери
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Остались в запасе
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
16
Маттео Биджери
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сассуоло - Эмполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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