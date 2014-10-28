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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Челси
Шрусбери Таун - Челси: обзор матча 28 октября 2014
Шрусбери Таун
28.10.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Челси
76'
Э. Манган
49'
Д. Дрогба
79'
Д. Грандисон (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шрусбери Таун - Челси
90'
+2
Замена
Э. Азар
️️️️
Оскар
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Грандисон
78'
Замена
Н. Матич
️️️️
Д. Оби Микел
77'
Замена
Виллиан
️️️️
М. Салах
ГОЛ! 1:1!
Э. Манган
76'
Замена
Э. Манган
️️️️
Д. Коллинс
73'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Р. Грант
66'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
М. Салах
20'
Желтая карточка
Н. Аке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Мики Деметриу
ЦЗ
20
Натаниэл Найт
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
5
Джермейн Грандисон
ЦЗ
2
Джек Гриммер
ПАЗ
14
Джеймс Весоловски
ОП
18
Райан Вудс
ОП
24
Роберт Грант
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛП
15
Натан Аке
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Дидье Дрогба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шрусбери Таун
21
Марк Хальстед
ВР
5
Марк Эллис
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
16
Энтони Гриффит
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
16
Скотт Вернон
ЦФ
19
Энди Манган
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
4-3-1-2
13
Леутвилер
5
Деметриу
6
Голдсон
5
Грандисон
20
Найт
14
Весоловски
18
Вудс
2
Гриммер
24
Грант
9
Коллинс
26
Акпа-Акпро
4-1-3-1-1
1
Чех
15
Кристенсен
24
Кэхилл
4
Зума
16
Луис
15
Аке
12
Оби Микел
8
Оскар
20
Шюррле
10
Салах
11
Дрогба
24
Грант
18
Кларк
18
Кларк
24
Грант
9
Коллинс
19
Манган
19
Манган
9
Коллинс
10
Салах
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Салах
12
Оби Микел
18
Матич
18
Матич
12
Оби Микел
8
Оскар
10
Азар
10
Азар
8
Оскар
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Челси
21
Марк Хальстед
ВР
5
Марк Эллис
ЦЗ
16
Энтони Гриффит
ЦП
16
Скотт Вернон
ЦФ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
Главный тренер
Микки Меллон
32
Марк Шварцер
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Марк Хальстед
ВР
5
Марк Эллис
ЦЗ
16
Энтони Гриффит
ЦП
16
Скотт Вернон
ЦФ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Шрусбери Таун - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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