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    Расписание матчей 25-11-2014

    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Персидского Залива 2014, Матч за 3-е место
    25 ноября, вторник
    17:45
    ОАЭ
    1:0
    Оман
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 5 тур, группа E
    25 ноября, вторник
    20:00
    ЦСКА
    1:1
    Рома
    Матч завершен
    25 ноября, вторник
    22:45
    Манчестер Сити
    3:2
    Бавария
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 5 тур, группа H
    25 ноября, вторник
    20:00
    БАТЭ
    0:3
    Порту
    Матч завершен
    25 ноября, вторник
    22:45
    Шахтер
    0:1
    Атлетик
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 5 тур, группа F
    25 ноября, вторник
    22:45
    АПОЭЛ
    0:4
    Барселона
    Матч завершен
    25 ноября, вторник
    22:45
    ПСЖ
    3:1
    Аякс
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 5 тур, группа G
    25 ноября, вторник
    22:45
    Шальке-04
    0:5
    Челси
    Матч завершен
    25 ноября, вторник
    22:45
    Спортинг
    3:1
    Марибор
    Матч завершен
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