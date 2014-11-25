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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Порту
БАТЭ - Порту: обзор матча 25 ноября 2014
БАТЭ
25.11.2014, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 3
Завершен
Порту
56'
Э. Эррера
65'
Д. Мартинес
89'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Порту
90'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Д. Мартинес
89'
ГОЛ! 0:3!
К. Тельо
Пас отдал
Э. Эррера
83'
Замена
Адриан
️️️️
Я. Браими
Замена
Н. Сигневич
️️️️
В. Родионов
75'
Замена
И. Алексиевич
️️️️
Ф. Младенович
74'
71'
Замена
К. Тельо
️️️️
Р. Куарежма
Замена
Д. Бага
️️️️
А. Карницкий
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мартинес
Пас отдал
Э. Эррера
Желтая карточка
Е. Яблонский
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эррера
Пас отдал
Каземиро
Желтая карточка
Э. Олехнович
45'
Желтая карточка
В. Гайдучик
41'
10'
Желтая карточка
И. Маркано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
8
Александр Володько
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Александр Павлов
АП
36
Андрей Яковлев
ПП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Порту
1
Андрес
ВР
3
Майкон
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
3-5-1-1
32
Черник
37
Младенович
4
Тубич
3
Гайдучик
14
Яблонский
11
Володько
62
Гордейчук
23
Олехнович
14
Карницкий
8
Володько
20
Родионов
4-1-3-2
1
Фабиано
13
Данило
4
Мартинс-Инди
5
Маркано
26
Сандро
5
Каземиро
8
Браими
8
Торрес
16
Эррера
7
Куарежма
9
Мартинес
37
Младенович
13
Алексиевич
13
Алексиевич
37
Младенович
14
Карницкий
25
Бага
25
Бага
14
Карницкий
20
Родионов
14
Сигневич
14
Сигневич
20
Родионов
9
Мартинес
11
Кинтеро
11
Кинтеро
9
Мартинес
7
Куарежма
37
Тельо
37
Тельо
7
Куарежма
8
Браими
20
Адриан
20
Адриан
8
Браими
Остались в запасе
БАТЭ
Порту
30
Артем Сороко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
17
Александр Павлов
АП
36
Андрей Яковлев
ПП
Главный тренер
Александр Ермакович
1
Андрес
ВР
3
Майкон
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
17
Александр Павлов
АП
36
Андрей Яковлев
ПП
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
3
Майкон
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча БАТЭ - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Борисов-Арена
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