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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Аякс
ПСЖ - Аякс: обзор матча 25 ноября 2014
ПСЖ
25.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
3 : 1
Завершен
Аякс
33'
Э. Кавани
79'
З. Ибрагимович
83'
Э. Кавани
67'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Аякс
Замена
Л. Динь
️️️️
З. Ибрагимович
86'
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
83'
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Х. Пасторе
79'
Замена
К. Шантом
️️️️
А. Рабьо
75'
69'
Замена
Н. Зимлинг
️️️️
Т. Сереро
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Лавесси
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Пас отдал
Р. Кишна
Желтая карточка
З. Ибрагимович
38'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Э. Лавесси
33'
18'
Желтая карточка
Д. Классен
10'
Замена
Н. Виргевер
️️️️
Н. Бойлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Дэви Классен
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
ПСЖ
16
Майк Меньян
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
25
Ники Зимлинг
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
4-2-1-3
46
Сиригу
17
Максвелл
5
Маркиньос
4
Луис
9
ван дер Вил
8
Матюиди
14
Рабьо
15
Пасторе
22
Лавесси
11
Ибрагимович
10
Кавани
4-2-1-3
24
Силлессен
20
Бойлесен
16
ван Рейн
3
ван дер Хоорн
4
Денсвил
20
Шоне
17
Сереро
18
Классен
25
Андерсен
30
Милик
35
Кишна
11
Ибрагимович
12
Динь
12
Динь
11
Ибрагимович
14
Рабьо
8
Шантом
8
Шантом
14
Рабьо
22
Лавесси
7
Моура
7
Моура
22
Лавесси
20
Бойлесен
24
Виргевер
24
Виргевер
20
Бойлесен
17
Сереро
25
Зимлинг
25
Зимлинг
17
Сереро
Остались в запасе
ПСЖ
Аякс
16
Майк Меньян
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча ПСЖ - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Парк де Пренс
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