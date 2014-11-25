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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Атлетик
Шахтер - Атлетик: обзор матча 25 ноября 2014
Шахтер
25.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
69'
М. Сан Хосе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Атлетик
90'
+1
Желтая карточка
У. Лопес
Желтая карточка
Т. Степаненко
88'
87'
Замена
У. Лопес
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
Д. Срна
85'
84'
Желтая карточка
Б. Вигуэра
Замена
Фред
️️️️
Фернандо
76'
Желтая карточка
Л. Адриано
75'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
71'
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Сан Хосе
Пас отдал
Б. Эчебаррия
Замена
Марлос
️️️️
Д. Коста
68'
66'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
64'
Замена
А. Адурис
️️️️
М. Сусаета
62'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
А. Кучер
58'
50'
Желтая карточка
А. Итурраспе
32'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Х. Этчейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Атлетик
1
Горка Ирайсос
(К)
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ОП
8
Андер Итурраспе
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
20
Фернандо
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
3
Этчейта
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
17
Рико
8
Итурраспе
14
Сусаета
7
Эчебаррия
10
Муньяин
25
Вигуэра
20
Фернандо
7
Фред
7
Фред
20
Фернандо
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
11
Коста
10
Марлос
10
Марлос
11
Коста
3
Этчейта
18
Гурпеги
18
Гурпеги
3
Этчейта
10
Муньяин
8
Лопес
8
Лопес
10
Муньяин
14
Сусаета
20
Адурис
20
Адурис
14
Сусаета
Остались в запасе
Шахтер
Атлетик
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Шахтер - Атлетик
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Арена-Львов
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