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Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Марибор
Спортинг - Марибор: обзор матча 25 ноября 2014
Спортинг
25.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
3 : 1
Завершен
Марибор
10'
К. Манэ
35'
Нани
65'
И. Слимани
42'
Джефферсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Марибор
Замена
А. Мартинш
️️️️
Ж. Мариу
82'
76'
Замена
Ж. Менди
️️️️
Л. Захович
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
И. Слимани
75'
69'
Замена
Д. Богар
️️️️
С. Солелих
Замена
А. Каррильо
️️️️
К. Манэ
66'
ГОЛ! 3:1!
И. Слимани
Пас отдал
Нани
65'
61'
Желтая карточка
Аргус
Желтая карточка
С. Соареш
61'
49'
Желтая карточка
П. Стоянович
46'
Замена
А. Ибраими
️️️️
Д. Вршич
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Джефферсон
40'
Желтая карточка
М. Таварес
ГОЛ! 2:0!
Нани
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Манэ
Пас отдал
Джефферсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
28
Андре Мартинш
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
36
Жига Живко
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
9
Агим Ибраими
ЦФ
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
4
Джефферсон
33
Маурисио
15
Оливейра
21
Соареш
10
Карвалью
23
Мариу
15
Силва
17
Нани
20
Карлос Манэ
19
Слимани
4-2-2-2
33
Ханданович
30
Стоянович
32
Аргус
26
Райчевич
7
Меяч
70
Мертель
5
Филипович
15
Солелих
22
Вршич
9
Таварес
90
Захович
23
Мариу
28
Мартинш
28
Мартинш
23
Мариу
20
Карлос Манэ
19
Каррильо
19
Каррильо
20
Карлос Манэ
19
Слимани
12
Монтеро
12
Монтеро
19
Слимани
15
Солелих
39
Богар
39
Богар
15
Солелих
22
Вршич
9
Ибраими
9
Ибраими
22
Вршич
90
Захович
14
Менди
14
Менди
90
Захович
Остались в запасе
Спортинг
Марибор
1
Марсело Бук
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Марку Силва
1
Альяж Котман
ВР
36
Жига Живко
ЦЗ
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
28
Митя Вилер
ЦЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Остались в запасе
1
Альяж Котман
ВР
36
Жига Живко
ЦЗ
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
28
Митя Вилер
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Спортинг - Марибор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
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Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Жозе Алваладе
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