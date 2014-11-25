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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Рома
ЦСКА - Рома: обзор матча 25 ноября 2014
ЦСКА
25.11.2014, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 1
Завершен
Рома
90+3'
В. Березуцкий
42'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рома
ГОЛ! 1:1!
В. Березуцкий
90'
+3
86'
Замена
М. Пьянич
️️️️
А. Флоренци
Желтая карточка
Г. Щенников
84'
82'
Замена
К. Строотман
️️️️
Р. Наингголан
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Муса
80'
76'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Жервиньо
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Цауня
64'
42'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тотти
Желтая карточка
В. Березуцкий
40'
Желтая карточка
А. Дзагоев
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
10
Натхо
19
Цауня
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
13
Астори
44
Манолас
25
Холебас
16
Де Росси
44
Наингголан
20
Кейта
22
Льяич
27
Жервиньо
10
Тотти
19
Цауня
17
Миланов
17
Миланов
19
Цауня
7
Муса
18
Тошич
18
Тошич
7
Муса
24
Флоренци
15
Пьянич
15
Пьянич
24
Флоренци
44
Наингголан
8
Строотман
8
Строотман
44
Наингголан
27
Жервиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
27
Жервиньо
Остались в запасе
ЦСКА
Рома
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча ЦСКА - Рома
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш (Германия) Штефан Лупп (Германия)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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