Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Барселона
АПОЭЛ - Барселона: обзор матча 25 ноября 2014
АПОЭЛ
25.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
27'
Л. Суарес
38'
Л. Месси
58'
Л. Месси
87'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Барселона
87'
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Вторая желтая
Ж. Гильерме
84'
77'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Л. Суарес
Замена
Р. Джеббур
️️️️
Винисиус
74'
70'
Вторая желтая
Рафинья
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
Г. Мандука
63'
62'
Замена
Хави
️️️️
И. Ракитич
62'
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
58'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
Ж. Гильерме
54'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Э. Алонефтис
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Рафинья
35'
Желтая карточка
Рафинья
33'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Карлао
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-4-1-1
78
Пардо
3
Гильерме
50
Карлао
23
Антониадес
28
Мариу Сержиу
21
Мандука
16
Винисиус
46
Алонефтис
26
Мораиш
8
Гомеш
9
Шеридан
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
5
Бартра
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
18
Альба
12
Рафинья
11
Ракитич
10
Месси
9
Педро
9
Суарес
21
Мандука
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
21
Мандука
46
Алонефтис
7
Эфрем
7
Эфрем
46
Алонефтис
16
Винисиус
19
Джеббур
19
Джеббур
16
Винисиус
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
9
Суарес
5
Бускетс
5
Бускетс
9
Суарес
11
Ракитич
6
Хави
6
Хави
11
Ракитич
Остались в запасе
АПОЭЛ
Барселона
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
1
Клаудио Браво
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча АПОЭЛ - Барселона
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
АПОЭЛ
Барселона
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
3
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
3
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
3
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+