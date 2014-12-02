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ноябрь 2014
декабрь 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 16 тур
Арсенал
0 : 1
Уфа
Матч завершен
ЦСКА
2 : 1
Амкар-Пермь
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 14 тур
Бернли
1 : 1
Ньюкасл
Матч завершен
Лестер
1 : 3
Ливерпуль
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Сток Сити
Матч завершен
Суонси
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Кристал Пэлас
0 : 1
Астон Вилла
Матч завершен
Вест Бромвич
1 : 2
Вест Хэм
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 16 тур
Лорьян
1 : 1
Марсель
Матч завершен
Нант
1 : 2
Тулуза
Матч завершен
Монако
2 : 0
Ланс
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 14 тур
Ахмат (мол)
3 : 1
Матч завершен
Кубань (мол)
3 : 0
Краснодар (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
1 : 2
Урал (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
1 : 0
Зенит (мол)
Матч завершен
Италия. Кубок (2014/2015), 4 раунд
Лацио
3 : 0
Варезе
Матч завершен
Сассуоло
1 : 0
Пескара
Матч завершен
Верона
1 : 0
Перуджа
Матч завершен
Испания. Кубок (2014/2015), 1/16 финала, первый матч
Алькояно
1 : 1
Атлетик
Матч завершен
Алавес
0 : 2
Эспаньол
Матч завершен
Лас-Пальмас
2 : 1
Сельта
Матч завершен
Вальядолид
0 : 0
Эльче
Матч завершен
Испания. Кубок (2014/2015), 1/16 финала, ответный матч
Реал
5 : 0
Корнелья
Матч завершен