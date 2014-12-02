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Вест Бромвич - Вест Хэм
Вест Бромвич - Вест Хэм: обзор матча 02 декабря 2014
Вест Бромвич
02.12.2014, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
10'
К. Доусон
35'
К. Нолан
45+3'
Д. Томкинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вест Хэм
Замена
Б. Идейе
️️️️
К. Бэйрд
83'
78'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
С. Сессеньон
70'
65'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Э. Кэрролл
65'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
М. Амалфитано
Замена
С. Варела
️️️️
К. Гарднер
65'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
К. Брант
45'
+3
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Томкинс
Пас отдал
С. Даунинг
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Нолан
Желтая карточка
К. Брант
34'
18'
Желтая карточка
Д. Томкинс
ГОЛ! 1:0!
К. Доусон
Пас отдал
Г. Дорранс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
24
Карлтон Коул
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
14
Уисдом
15
Лескотт
15
Доусон
22
Бэйрд
8
Гарднер
11
Брант
29
Сессеньон
18
Дорранс
28
Аничебе
38
Бераино
4-1-3-2
13
Адриан
6
Дженкинсон
23
Рид
5
Томкинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
19
Даунинг
31
Амалфитано
4
Нолан
9
Сарате
9
Кэрролл
11
Брант
21
Мулумбу
21
Мулумбу
11
Брант
8
Гарднер
18
Варела
18
Варела
8
Гарднер
22
Бэйрд
12
Идейе
12
Идейе
22
Бэйрд
31
Амалфитано
39
Коллинс
39
Коллинс
31
Амалфитано
9
Сарате
24
Коул
24
Коул
9
Сарате
9
Кэрролл
13
Валенсия
13
Валенсия
9
Кэрролл
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вест Хэм
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Бромвич - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Хоуторнс
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