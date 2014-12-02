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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Астон Вилла
Кристал Пэлас - Астон Вилла: обзор матча 02 декабря 2014
Кристал Пэлас
02.12.2014, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
32'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Астон Вилла
90'
+2
Желтая карточка
А. Вайманн
90'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Т. Клеверли
Замена
Д. Панчеон
️️️️
М. Келли
89'
82'
Желтая карточка
К. Кларк
Желтая карточка
Я. Боласи
81'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
57'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Гэйл
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
9'
Замена
К. Санчес
️️️️
Д. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
17
Крис Херд
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
4-3-1-2
1
Сперони
16
Келли
24
Данн
4
Хангеланд
25
Уорд
15
Йединак
11
МакАртур
11
Боласи
10
Заа
27
Шамах
34
Гэйл
4-1-1-1-3
1
Гьюзан
21
Хаттон
5
Окоре
26
Кларк
26
Сиссоко
8
Вествуд
8
Клеверли
12
Коул
20
Бентеке
18
Вайманн
11
Агбонлахор
16
Келли
40
Панчеон
40
Панчеон
16
Келли
34
Гэйл
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
34
Гэйл
8
Клеверли
15
Ричардсон
15
Ричардсон
8
Клеверли
12
Коул
15
Санчес
15
Санчес
12
Коул
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Астон Вилла
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Кристал Пэлас - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Селхарст Парк
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