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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Амкар-Пермь
ЦСКА - Амкар-Пермь: обзор матча 02 декабря 2014
ЦСКА
02.12.2014, вторник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
78'
Р. Еременко
90+1'
Р. Еременко
15'
С. Таказов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Амкар-Пермь
Замена
К. Набабкин
️️️️
С. Думбия
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Р. Еременко
90'
+1
82'
Желтая карточка
П. Занев
79'
Желтая карточка
А. Никитин
ГОЛ! 1:1!
Р. Еременко
78'
77'
Желтая карточка
Е. Тюкалов
Замена
К. Панченко
️️️️
Г. Щенников
76'
74'
Замена
А. Субботин
️️️️
И. Киреев
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
71'
64'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
А. Шаваев
59'
Желтая карточка
Ф. Огуде
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Таказов
Пас отдал
Д. Дзахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Дамиан Збожень
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Фегор Огуде
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ПП
18
Александр Коломейцев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Марко Симоновски
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
17
Миланов
10
Натхо
26
Еременко
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
3-2-4-1
1
Герус
4
Никитин
25
Збожень
30
Таказов
11
Занев
23
Баланович
71
Дзахов
8
Огуде
8
Шаваев
88
Киреев
18
Коломейцев
22
Думбия
14
Набабкин
14
Набабкин
22
Думбия
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
42
Щенников
8
Панченко
8
Панченко
42
Щенников
8
Шаваев
7
Тюкалов
7
Тюкалов
8
Шаваев
88
Киреев
9
Субботин
9
Субботин
88
Киреев
Остались в запасе
ЦСКА
Амкар-Пермь
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
9
Марко Симоновски
ЦФ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
57
Александр Селихов
ВР
5
Януш Гол
ОП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
Остались в запасе
9
Марко Симоновски
ЦФ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
57
Александр Селихов
ВР
5
Януш Гол
ОП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча ЦСКА - Амкар-Пермь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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