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Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 02 декабря 2014
Манчестер Юнайтед
02.12.2014, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
20'
М. Феллайни
60'
Х. Мата
37'
С. Н'Зонзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сток Сити
90'
+5
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
А. Янузай
️️️️
Х. Мата
90'
+2
Желтая карточка
Э. Янг
90'
+1
Замена
Д. Флетчер
️️️️
А. Эррера
84'
80'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
С. Айрленд
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Д. Уилсон
77'
76'
Замена
П. Крауч
️️️️
У. Ассаиди
70'
Желтая карточка
С. Айрленд
Желтая карточка
А. Эррера
61'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мата
60'
59'
Желтая карточка
Э. Питерс
39'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
37'
ГОЛ! 1:1!
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 1:0!
М. Феллайни
Пас отдал
А. Эррера
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Джеймс Уилсон
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
5
Джефф Кэмерон
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
34
Оливер Шентон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
5
Рохо
25
Валенсия
16
Кэррик
25
Феллайни
21
Эррера
64
Мата
21
Уилсон
32
ван Перси
4-2-3-1
31
Бегович
27
Бардсли
36
Уилсон
17
Шоукросс
33
Питерс
15
Н'Зонзи
5
Кэмерон
92
Диуф
7
Айрленд
24
Ассаиди
9
Кркич
21
Эррера
24
Флетчер
24
Флетчер
21
Эррера
64
Мата
24
Янузай
24
Янузай
64
Мата
21
Уилсон
9
Фалькао
9
Фалькао
21
Уилсон
7
Айрленд
7
Арнаутович
7
Арнаутович
7
Айрленд
24
Ассаиди
15
Крауч
15
Крауч
24
Ассаиди
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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