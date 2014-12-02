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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Урал (мол)
Локомотив (мол) - Урал (мол): обзор матча 02 декабря 2014
Локомотив (мол)
02.12.2014, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 2
Завершен
Урал (мол)
12'
Р. Жемалетдинов
33'
С. Серченков
66'
А. Кашкаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Урал (мол)
90'
Замена
А. Бабушкин
️️️️
М. Филиппов
90'
Замена
А. Омарбеков
️️️️
Р. Гавтадзе
Замена
Д. Анисимов
️️️️
А. Соловьёв
84'
71'
Желтая карточка
А. Кашкаров
Замена
Д. Рахмонов
️️️️
А. Серасхов
71'
Замена
Г. Махатадзе
️️️️
А. Чуканов
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Кашкаров
Желтая карточка
А. Логунов
63'
46'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Галаджан
️️️️
Н. Бабаджанов
44'
Замена
И. Галанин
️️️️
Г. Герасимов
44'
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Серченков
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Жемалетдинов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
95
Нозим Бабаджанов
АП
21
Антон Миранчук
АП
97
Григорий Герасимов
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
61
Максим Данильянц
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
3-2-3-2
22
Лобанцев
44
Логунов
54
Соловьёв
56
Довбня
2
Серасхов
6
Макаров
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
95
Бабаджанов
97
Герасимов
7
Чуканов
2-5-2-1
99
Арапов
32
Дорожинский
5
Бергер
42
Филиппов
53
Нисафутдинов
55
Шумихин
27
Чудин
62
Гавтадзе
8
Серченков
94
Кашкаров
13
Дорожкин
2
Серасхов
73
Рахмонов
73
Рахмонов
2
Серасхов
54
Соловьёв
96
Анисимов
96
Анисимов
54
Соловьёв
7
Чуканов
21
Махатадзе
21
Махатадзе
7
Чуканов
95
Бабаджанов
57
Галаджан
57
Галаджан
95
Бабаджанов
97
Герасимов
88
Галанин
88
Галанин
97
Герасимов
62
Гавтадзе
38
Омарбеков
38
Омарбеков
62
Гавтадзе
42
Филиппов
95
Бабушкин
95
Бабушкин
42
Филиппов
13
Дорожкин
71
Гулиев
71
Гулиев
13
Дорожкин
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Урал (мол)
55
Артем Вяткин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
61
Максим Данильянц
ЦП
74
Павел Ковалёв
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
61
Максим Данильянц
ЦП
74
Павел Ковалёв
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
Остались в запасе
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Игорь Бахтин
Статистика матча Локомотив (мол) - Урал (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Локомотив-Перово
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