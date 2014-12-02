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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Зенит (мол)
Рубин (мол) - Зенит (мол): обзор матча 02 декабря 2014
Рубин (мол)
02.12.2014, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
43'
А. Вшивцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Аскаров
️️️️
Р. Галиакберов
88'
84'
Желтая карточка
С. Жалобков
83'
Желтая карточка
И. Кубышкин
Замена
А. Миронов
️️️️
Н. Лобанов
80'
Замена
Т. Коблов
️️️️
А. Насыбуллин
60'
57'
Замена
М. Проничев
️️️️
П. Осипов
54'
Замена
Д. Зуев
️️️️
Е. Серенков
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Вшивцев
46'
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Б. Давлатов
46'
Замена
А. Мухтаров
️️️️
Е. Сорокин
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Вшивцев
43'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
В. Устинов
35'
23'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Егоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
86
Тимур Коблов
ЦФ
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
40
Павел Барбашов
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
3-2-3-1-1
70
Щетинин
30
Хабибуллин
83
Кузнецов
28
Сорокин
61
Насыбуллин
19
Устинов
96
Каусаров
11
Давлатов
57
Лобанов
10
Джалилов
23
Вшивцев
4-1-2-3
88
Рудаков
75
Ребенко
56
Яковлев
72
Жалобков
7
Скопинцев
13
Кубышкин
73
Осипов
60
Серенков
19
Гасилин
59
Егоров
43
Назимов
28
Сорокин
51
Мухтаров
51
Мухтаров
28
Сорокин
19
Устинов
82
Михайлов
82
Михайлов
19
Устинов
11
Давлатов
34
Бочаров
34
Бочаров
11
Давлатов
23
Вшивцев
20
Галиакберов
20
Галиакберов
23
Вшивцев
61
Насыбуллин
86
Коблов
86
Коблов
61
Насыбуллин
57
Лобанов
84
Миронов
84
Миронов
57
Лобанов
Галиакберов
4
Аскаров
4
Аскаров
Галиакберов
60
Серенков
77
Зуев
77
Зуев
60
Серенков
73
Осипов
34
Проничев
34
Проничев
73
Осипов
59
Егоров
91
Долгов
91
Долгов
59
Егоров
Остались в запасе
Рубин (мол)
Зенит (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
40
Павел Барбашов
ЦП
45
Артем Водянников
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
1
Анатолий Малашенко
ВР
Остались в запасе
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
40
Павел Барбашов
ЦП
45
Артем Водянников
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Нечаев
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Рубин (мол) - Зенит (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Рубин
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