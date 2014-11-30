октябрь 2014
ноябрь 2014
Бразилия. Серия А 2014, 37 тур
30 ноября, воскресенье
00:30
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
00:30
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), 1 тур, группа 1
30 ноября, воскресенье
13:00
Матч отменен
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 15 тур
Испания. Сегунда (2014/2015), 15 тур
30 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
20:15
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 13 тур
Беларусь. Высшая лига 2014, 32 тур, группа A
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 14 тур
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 14 тур
Швейцария. Суперлига (2014/2015), 17 тур
Дания. Суперлига (2014/2015), 16 тур
30 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
21:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 12 тур
30 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
18:15
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
18:15
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
20:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 15 тур
Товарищеские матчи. Сборные 2014
30 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 16 тур
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 17 тур
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 13 тур
30 ноября, воскресенье
16:30
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 11 тур
30 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
30 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 13 тур
30 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 13 тур
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 17 тур
30 ноября, воскресенье
18:30
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 11 тур