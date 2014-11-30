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    Расписание матчей 30-11-2014

    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    ноябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 37 тур
    30 ноября, воскресенье
    00:30
    Интернасьонал
    3:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    00:30
    Крисиума
    2:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    02:00
    Фламенго
    4:0
    Витория
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    5:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    1:1
    Фигейренсе
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    2:0
    Ботафого
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    1:1
    Крузейро
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), 1 тур, группа 1
    30 ноября, воскресенье
    13:00
    Краснодар-2
    2:0
    ТСК
    Матч отменен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 15 тур
    30 ноября, воскресенье
    13:30
    Локомотив
    1:0
    Спартак
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    16:00
    Рубин
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    18:30
    Ахмат
    0:1
    Краснодар
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2014/2015), 15 тур
    30 ноября, воскресенье
    14:00
    Мальорка
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    14:15
    Расинг
    0:1
    Алькоркон
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    19:00
    Барселона Б
    1:2
    Альбасете
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    19:00
    Рекреативо
    0:1
    Мирандес
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    20:15
    Сарагоса
    4:1
    Понферрадина
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    21:00
    Луго
    1:0
    Тенерифе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 13 тур
    30 ноября, воскресенье
    14:00
    Атлетико
    2:0
    Депортиво
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    19:00
    Севилья
    5:1
    Гранада
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    21:00
    Кордоба
    0:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    23:00
    Валенсия
    0:1
    Барселона
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 32 тур, группа A
    30 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо-БелАЗ
    3:1
    Нафтан
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    0:2
    Гомель
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    14:00
    БАТЭ
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2014/2015), 14 тур
    30 ноября, воскресенье
    14:30
    АДО Ден Хааг
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    16:30
    Экселсиор
    0:5
    Зволле
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    16:30
    Твенте
    1:2
    Гронинген
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 14 тур
    30 ноября, воскресенье
    15:00
    Волынь
    3:1
    Мариуполь
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    15:00
    Металлург
    0:4
    Шахтер
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    18:00
    Металлист
    4:2
    Заря
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    20:30
    Ворскла
    0:3
    Динамо
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    20:30
    Карпаты
    1:0
    Говерла
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2014/2015), 17 тур
    30 ноября, воскресенье
    15:45
    Янг Бойз
    4:2
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    15:45
    Вадуц
    0:1
    Тун
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    1:2
    Базель
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 16 тур
    30 ноября, воскресенье
    16:00
    Хобро
    0:1
    Рандерс
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    19:00
    Нордшелланд
    2:0
    Брондбю
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    21:00
    Ольборг
    0:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2014/2015), 12 тур
    30 ноября, воскресенье
    16:00
    Керкира
    0:4
    Олимпиакос
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    18:15
    Эрготелис
    1:4
    Астерас
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    18:15
    Паниониос
    2:1
    Ники Волос
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    3:2
    Пантракикос
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    18:15
    ПАС
    3:0
    ОФИ
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    2:1
    Верия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2014/2015), 15 тур
    30 ноября, воскресенье
    16:00
    Бордо
    1:0
    Лилль
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    19:00
    Эвиан
    2:0
    Генгам
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    23:00
    Сент-Этьен
    3:0
    Лион
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    30 ноября, воскресенье
    16:00
    ЮАР
    2:0
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2014/2015), 16 тур
    30 ноября, воскресенье
    16:30
    Высочина
    0:2
    Спарта
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    19:15
    Яблонец
    1:2
    Виктория
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 17 тур
    30 ноября, воскресенье
    16:30
    Андерлехт
    2:2
    Брюгге
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    20:00
    Стандард
    0:2
    Кортрейк
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    22:00
    Льерс
    1:1
    Локерен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 13 тур
    30 ноября, воскресенье
    16:30
    Саутгемптон
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    19:00
    Тоттенхэм
    2:1
    Эвертон
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 11 тур
    30 ноября, воскресенье
    17:00
    Мерсин Идманюрду
    2:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    20:00
    Фенербахче
    2:2
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 13 тур
    30 ноября, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    0:4
    Фиорентина
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    17:00
    Чезена
    0:3
    Дженоа
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    17:00
    Эмполи
    0:0
    Аталанта
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    17:00
    Милан
    2:0
    Удинезе
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    17:00
    Палермо
    2:1
    Парма
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    20:00
    Ювентус
    2:1
    Торино
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    22:45
    Рома
    4:2
    Интер
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2014/2015), 13 тур
    30 ноября, воскресенье
    17:30
    Вольфсбург
    1:0
    Боруссия
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    19:30
    Айнтрахт
    2:0
    Боруссия
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2014/2015), 17 тур
    30 ноября, воскресенье
    18:30
    Зальцбург
    2:2
    Вольфсберг
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 11 тур
    30 ноября, воскресенье
    19:00
    Жил Висенте
    0:0
    Насьональ
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    19:00
    Маритиму
    4:0
    Боавишта
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    21:00
    Академика
    0:2
    Бенфика
    Матч завершен
    30 ноября, воскресенье
    23:15
    Порту
    5:0
    Риу Аве
    Матч завершен
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