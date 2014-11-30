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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фиорентина
Кальяри - Фиорентина: обзор матча 30 ноября 2014
Кальяри
30.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 4
Завершен
Фиорентина
17'
М. Фернандес
55'
М. Фернандес
69'
М. Гомес
74'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Фиорентина
77'
Замена
Х. Варгас
️️️️
Х. Куадрадо
75'
Замена
Н. Томович
️️️️
С. Савич
74'
ГОЛ! 0:4!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Б. Валеро
70'
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. Фернандес
Замена
М. Капуано
️️️️
А. Бальзано
69'
69'
ГОЛ! 0:3!
М. Гомес
Пас отдал
Хоакин
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Фариас
63'
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Экдаль
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
М. Фернандес
Пас отдал
М. Гомес
Желтая карточка
Л. Чеппителли
53'
Желтая карточка
С. Ибарбо
34'
31'
Желтая карточка
М. Алонсо
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандес
7'
Желтая карточка
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Марко Марин
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Краньо
23
Чеппителли
13
Россеттини
24
Писано
14
Бальзано
5
Конти
8
Экдаль
12
Крисетиг
17
Фариас
7
Коссу
8
Ибарбо
4-4-1-1
33
Нето
15
Савич
2
Гонсало
15
Басанта
3
Алонсо
7
Куадрадо
14
Фернандес
6
Валеро
7
Писарро
17
Хоакин
27
Гомес
14
Бальзано
19
Капуано
19
Капуано
14
Бальзано
8
Экдаль
27
Дессена
27
Дессена
8
Экдаль
17
Фариас
9
Лонго
9
Лонго
17
Фариас
15
Савич
4
Томович
4
Томович
15
Савич
7
Куадрадо
11
Варгас
11
Варгас
7
Куадрадо
14
Фернандес
20
Аквилани
20
Аквилани
14
Фернандес
Остались в запасе
Кальяри
Фиорентина
28
Вертер Карбони
ВР
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
28
Вертер Карбони
ВР
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кальяри - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Сант-Элия
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