Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 30 ноября 2014
Айнтрахт
30.11.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
5'
А. Майер
78'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
Замена
С. Киттель
️️️️
Ш. Айхнер
90'
+2
Замена
А. Игньевски
️️️️
Т. Инуи
90'
Желтая карточка
М. Ланиг
85'
82'
Желтая карточка
К. Гросскройц
ГОЛ! 2:0!
Х. Сеферович
78'
77'
Желтая карточка
М. Гинтер
74'
Замена
М. Йойич
️️️️
С. Кель
74'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
Ш. Айхнер
66'
Замена
М. Ланиг
️️️️
М. Штендера
63'
38'
Замена
А. Рамос
️️️️
Л. Пищек
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
Пас отдал
М. Русс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Видвальд
20
Хасебе
23
Русс
23
Андерсон Бамба
5
Очипка
22
Чендлер
14
Майер
18
Штендера
29
Айхнер
14
Инуи
9
Сеферович
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
28
Гинтер
3
Суботич
26
Пищек
5
Кель
37
Дурм
22
Мхитарян
6
Гросскройц
10
Кагава
7
Обамеянг
14
Инуи
22
Игньевски
22
Игньевски
14
Инуи
18
Штендера
13
Ланиг
13
Ланиг
18
Штендера
29
Айхнер
8
Киттель
8
Киттель
29
Айхнер
10
Кагава
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Кагава
5
Кель
18
Йойич
18
Йойич
5
Кель
26
Пищек
20
Рамос
20
Рамос
26
Пищек
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
26
Тимо Хильдебранд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Томас Шааф
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+