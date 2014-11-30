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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Дженоа
Чезена - Дженоа: обзор матча 30 ноября 2014
Чезена
30.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 3
Завершен
Дженоа
4'
А. Матри
8'
Л. Антонелли
43'
М. Вольта (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Дженоа
90'
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Матри
89'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
88'
Замена
С. Де Майо
️️️️
А. Иццо
85'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Я. Фальке
Замена
М. Джурич
️️️️
Г. Дефрель
70'
Пенальти не реализован!
Э. Касчионе
63'
Замена
А. Табанелли
️️️️
Ф. Бриенца
54'
Желтая карточка
К. Карбонеро
51'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
М. Вольта
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Коппола
36'
34'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
Л. Джорджи
33'
30'
Пенальти не реализован!
А. Матри
Желтая карточка
С. Луккини
29'
8'
ГОЛ! 0:2!
Л. Антонелли
Пас отдал
А. Матри
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
А. Бертолаччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
2-1-4-3
1
Леали
17
Луккини
14
Вольта
11
Карбонеро
23
Маццотта
34
Касчионе
10
Коппола
10
Джорджи
92
Дефрель
9
Алмейда
20
Бриенца
3-2-2-1-2
1
Перин
13
Антонелли
20
Рози
4
Иццо
14
Ронкалья
8
Бурдиссо
91
Бертолаччи
33
Куцка
44
Фальке
21
Матри
8
Перотти
20
Бриенца
23
Табанелли
23
Табанелли
20
Бриенца
92
Дефрель
11
Джурич
11
Джурич
92
Дефрель
10
Коппола
20
Родригес
20
Родригес
10
Коппола
4
Иццо
87
Де Майо
87
Де Майо
4
Иццо
44
Фальке
17
Лестьенн
17
Лестьенн
44
Фальке
21
Матри
51
Пинилья
51
Пинилья
21
Матри
Остались в запасе
Чезена
Дженоа
7
Лука Гарритано
АП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
40
Армандо Приско
ВР
28
Франко Муссис
ЦП
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
40
Армандо Приско
ВР
28
Франко Муссис
ЦП
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Чезена - Дженоа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Дино Мануцци
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