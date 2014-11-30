Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Депортиво
Атлетико - Депортиво: обзор матча 30 ноября 2014
Атлетико
30.11.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
42'
С. Ньигес
53'
А. Туран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Депортиво
76'
Замена
Точе
️️️️
И. Кавалейру
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Гризманн
73'
Замена
К. Родригес
️️️️
С. Ньигес
63'
61'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Х. Медуньянин
Замена
Р. Хименес
️️️️
М. Манджукич
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Туран
53'
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
Пас отдал
М. Манджукич
42'
39'
Желтая карточка
П. Инсуа
Желтая карточка
Х. Хименес
38'
Желтая карточка
М. Манджукич
33'
15'
Замена
Лауре
️️️️
Хуанфран
14'
Травма
Хуанфран
12'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
31
Фабри
ВР
44
Пабло Инсуа
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Хуанфран
ПЗ
6
Цезари Вилк
ОП
6
Харис Медуньянин
ОП
8
Иван Кавалейру
ЦП
6
Хосе Родригес
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
9
Точе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-4-2
13
Мойя
14
Ансальди
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
8
Ньигес
5
Тиагу
6
Коке
66
Туран
9
Манджукич
7
Гризманн
3-4-2-1
31
Фабри
44
Инсуа
26
Сидней
23
Диаките
24
Хуанфран
6
Вилк
6
Медуньянин
16
Луизиньо
6
Родригес
8
Иван Кавалейру
9
Поштига
8
Ньигес
7
Родригес
7
Родригес
8
Ньигес
9
Манджукич
9
Хименес
9
Хименес
9
Манджукич
7
Гризманн
7
Черчи
7
Черчи
7
Гризманн
8
Иван Кавалейру
9
Точе
9
Точе
8
Иван Кавалейру
24
Хуанфран
15
Лауре
15
Лауре
24
Хуанфран
6
Медуньянин
7
Куэнка
7
Куэнка
6
Медуньянин
Остались в запасе
Атлетико
Депортиво
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Герман Люкс
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Атлетико - Депортиво
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 13:55 (прямая)
Новости команд
Все
Атлетико
Депортиво
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+