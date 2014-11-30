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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 30 ноября 2014
Рома
30.11.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 2
Завершен
Интер
20'
Жервиньо
48'
Х. Холебас
58'
М. Пьянич
90+1'
М. Пьянич
35'
А. Раноккия
56'
П. Освальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
ГОЛ! 4:2!
М. Пьянич
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ф. Тотти
84'
82'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Г. Медель
82'
Замена
М. Икарди
️️️️
Додо
66'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Я. М'Вила
Замена
Д. Де Росси
️️️️
С. Кейта
63'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Льяич
62'
ГОЛ! 3:2!
М. Пьянич
Пас отдал
Ф. Тотти
58'
56'
Желтая карточка
Р. Паласио
56'
ГОЛ! 2:2!
П. Освальдо
Пас отдал
Додо
ГОЛ! 2:1!
Х. Холебас
48'
Желтая карточка
С. Кейта
43'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Раноккия
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
А. Льяич
20'
15'
Желтая карточка
А. Раноккия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
8
Родриго Паласио
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-3-2-1
16
Де Санктис
25
Холебас
44
Манолас
13
Астори
13
Майкон
44
Наингголан
20
Кейта
15
Пьянич
27
Жервиньо
22
Льяич
10
Тотти
4-2-1-2-1
1
Ханданович
14
Кампаньяро
15
Жуан
13
Раноккия
16
Додо
6
М'Вила
17
Медель
8
Кузманович
13
Гуарин
8
Паласио
10
Освальдо
22
Льяич
24
Флоренци
24
Флоренци
22
Льяич
20
Кейта
16
Де Росси
16
Де Росси
20
Кейта
10
Тотти
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Тотти
6
М'Вила
8
Ковачич
8
Ковачич
6
М'Вила
17
Медель
10
Оби
10
Оби
17
Медель
16
Додо
9
Икарди
9
Икарди
16
Додо
Остались в запасе
Рома
Интер
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
54
Исаак Донкор
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Рома - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
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