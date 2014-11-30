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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 30 ноября 2014
Саутгемптон
30.11.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
51'
Я. Туре
80'
Ф. Лэмпард
88'
Г. Клиши
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
89'
Травма
В. Компани
88'
ГОЛ! 0:3!
Г. Клиши
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
Э. Маюка
️️️️
С. Дэвис
82'
81'
Желтая карточка
В. Компани
80'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Милнер
76'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Х. Навас
75'
Вторая желтая
Э. Мангала
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Мане
68'
66'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Насри
55'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Йоветич
51'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
М. Йошида
️️️️
М. Шнейдерлен
46'
22'
Желтая карточка
Э. Мангала
9'
Желтая карточка
С. Агуэро
Желтая карточка
В. Ваньяма
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
4-2-1-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
23
Алдервейрелд
6
Фонте
17
Клайн
2
Ваньяма
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
3-3-2-2
1
Харт
16
Навас
5
Мангала
4
Компани
5
Сабалета
5
Фернандиньо
3
Клиши
42
Туре
14
Насри
9
Йоветич
10
Агуэро
14
Шнейдерлен
4
Йошида
4
Йошида
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
24
Маюка
24
Маюка
10
Дэвис
10
Мане
7
Лонг
7
Лонг
10
Мане
16
Навас
2
Демичелис
2
Демичелис
16
Навас
14
Насри
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Насри
9
Йоветич
20
Милнер
20
Милнер
9
Йоветич
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
14
Хосе Анхель Посо
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 15:55 (прямая)
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