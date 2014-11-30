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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Барселона Б - Альбасете
Барселона Б - Альбасете: обзор матча 30 ноября 2014
Барселона Б
30.11.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 15 тур
1 : 2
Завершен
Альбасете
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барселона Б - Альбасете
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0
0
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Матчи команд
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
- : -
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
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