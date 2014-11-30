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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Парма
Палермо - Парма: обзор матча 30 ноября 2014
Палермо
30.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Парма
37'
П. Дибала
73'
Э. Баррето
40'
Р. Палладино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Парма
Вторая желтая
Э. Баррето
90'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Ф. Васкес
89'
Желтая карточка
Ф. Васкес
85'
85'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Р. Палладино
80'
Вторая желтая
Фелипе
78'
Замена
Л. Соуза
️️️️
Д. Галлоппа
78'
Замена
А. Рисполи
️️️️
С. Ристовски
77'
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ! 2:1!
Э. Баррето
73'
Желтая карточка
Э. Баррето
65'
63'
Желтая карточка
А. Коста
Замена
А. Белотти
️️️️
Э. Мареска
59'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Палладино
Пас отдал
А. Кассано
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Э. Баррето
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
40
Бадара Сарр
ЦП
33
Лукас Соуза
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
21
Гонсалес
6
Муньос
30
Ригони
16
Мареска
8
Баррето
33
Лазаар
89
Морганелла
20
Васкес
21
Дибала
3-2-3-2
91
Якобуччи
27
Фелипе
6
Лукарелли
18
Гобби
33
Ристовски
21
Коста
4
Маури
10
Лоди
14
Галлоппа
99
Кассано
17
Палладино
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
20
Васкес
19
Больцони
19
Больцони
20
Васкес
16
Мареска
11
Белотти
11
Белотти
16
Мареска
14
Галлоппа
33
Лукас Соуза
33
Лукас Соуза
14
Галлоппа
33
Ристовски
3
Рисполи
3
Рисполи
33
Ристовски
17
Палладино
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
17
Палладино
Остались в запасе
Палермо
Парма
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
40
Бадара Сарр
ЦП
92
Марьян Чорич
ВР
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
40
Бадара Сарр
ЦП
92
Марьян Чорич
ВР
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Палермо - Парма
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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