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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Вильярреал
Кордоба - Вильярреал: обзор матча 30 ноября 2014
Кордоба
30.11.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
24'
Л. Вьетто
70'
И. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Вильярреал
Замена
К. Кабальеро
️️️️
Б. Гарсия
85'
78'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Рукавина
71'
Замена
Х. Коста
️️️️
Д. Черышев
70'
ГОЛ! 0:2!
И. Уче
Пас отдал
Джонатан
63'
Замена
И. Уче
️️️️
Ж. Морено
Замена
Ф. Вико
️️️️
Фидель
59'
51'
Желтая карточка
Д. Черышев
Желтая карточка
И. Лопес
49'
47'
Желтая карточка
Л. Вьетто
Желтая карточка
Дэйвид
47'
Замена
П. Клод Экенг Экенг
️️️️
Я. Бузон
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
Д. Черышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
21
Карлос Кабальеро
ОП
22
Ариц Гарай
ОП
6
Лусо
ОП
19
Феде Вико
АП
9
Хиско
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-2-3-1
1
Хуан Карлос
4
Бузон
15
Пинильос
12
Лопес
33
Кампабадаль
23
Гомес
15
Дэйвид
10
Фидель
10
Гарсия
10
Картабия
9
Гилас
3-2-2-1-2
1
Асенхо
2
Рукавина
3
Паулиста
4
Руис
2
Гаспар
3
Марин
21
Бруно
6
Джонатан
90
Черышев
7
Морено
10
Вьетто
4
Бузон
5
Экенг Экенг
5
Экенг Экенг
4
Бузон
10
Гарсия
21
Кабальеро
21
Кабальеро
10
Гарсия
10
Фидель
19
Вико
19
Вико
10
Фидель
90
Черышев
24
Коста
24
Коста
90
Черышев
2
Рукавина
14
Тригерос
14
Тригерос
2
Рукавина
7
Морено
14
Уче
14
Уче
7
Морено
Остались в запасе
Кордоба
Вильярреал
13
Микель Саизар
ВР
22
Ариц Гарай
ОП
6
Лусо
ОП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
22
Ариц Гарай
ОП
6
Лусо
ОП
9
Хиско
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Кордоба - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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