Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 30 ноября 2014
Вольфсбург
30.11.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
11'
Р. Кнохе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
90'
+2
82'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Х. Нордтвейт
Замена
А. Хант
️️️️
М. Арнольд
81'
73'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
Ж. Маланда
️️️️
И. Перишич
73'
71'
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Хан
71'
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Крузе
53'
Желтая карточка
А. Домингес
ГОЛ! 1:0!
Р. Кнохе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
14
Торбен Маркс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Бенальо
31
Кнохе
27
Налдо
20
Виейринья
4
Шефер
23
Гилявоги
2
Юнг
27
Арнольд
14
Перишич
7
Де Брюйне
40
Олич
3-3-2-2
1
Зоммер
6
Нордтвейт
18
Домингес
4
Брауверс
24
Янчке
23
Крамер
17
Вендт
7
Херрманн
28
Хан
11
Раффаэл
10
Крузе
14
Перишич
19
Маланда
19
Маланда
14
Перишич
27
Арнольд
14
Хант
14
Хант
27
Арнольд
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
10
Крузе
16
Траоре
16
Траоре
10
Крузе
28
Хан
9
Азар
9
Азар
28
Хан
6
Нордтвейт
10
Хргота
10
Хргота
6
Нордтвейт
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+