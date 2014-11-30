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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Аталанта
Эмполи - Аталанта: обзор матча 30 ноября 2014
Эмполи
30.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Аталанта
90'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
83'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
Ф. Тавано
79'
74'
Замена
К. Дель Гроссо
️️️️
Б. Драме
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Кроче
74'
Желтая карточка
Ф. Тавано
73'
60'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Гомес
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
С. Верди
60'
29'
Желтая карточка
Б. Драме
12'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
К. Раймонди
Желтая карточка
Д. Кроче
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
79
Сальваторе Молина
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
4-2-1-2
11
Кроче
6
Мариу Руй
24
Ругани
26
Тонелли
4
Хюсай
16
Вальдифиори
15
Весино
90
Верди
7
Маккароне
10
Тавано
3-2-3-2
57
Спортиелло
3
Драме
2
Стендардо
3
Черубин
77
Раймонди
77
Дзаппакоста
8
Чигарини
14
Кармона
10
Моралес
10
Гомес
19
Денис
11
Кроче
93
Лаксальт
93
Лаксальт
11
Кроче
90
Верди
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
90
Верди
10
Тавано
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
10
Тавано
77
Раймонди
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
77
Раймонди
3
Драме
36
Дель Гроссо
36
Дель Гроссо
3
Драме
10
Гомес
8
Мильяччо
8
Мильяччо
10
Гомес
Остались в запасе
Эмполи
Аталанта
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
79
Сальваторе Молина
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
79
Сальваторе Молина
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Эмполи - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Карло Кастеллани
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