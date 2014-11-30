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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Мариуполь
Волынь - Мариуполь: обзор матча 30 ноября 2014
Волынь
30.11.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
9'
А. Шабанов
19'
Э. Бикфалви
29'
Э. Бикфалви
31'
С. Яворский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Мариуполь
Замена
А. Сваток
️️️️
Ф. Матей
90'
+2
89'
Замена
А. Дехтяренко
️️️️
И. Цюпа
86'
Замена
Д. Скоблов
️️️️
А. Мандзюк
Замена
Д. Мариотто Дос Сантос
️️️️
Э. Бикфалви
86'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Р. Мемешев
83'
77'
Замена
С. Приходько
️️️️
А. Оберемко
Желтая карточка
И. Жунич
61'
48'
Желтая карточка
А. Мандзюк
31'
ГОЛ! 3:1!
С. Яворский
ГОЛ! 3:0!
Э. Бикфалви
29'
25'
Желтая карточка
З. Очигава
ГОЛ! 2:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
А. Кобахидзе
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Шабанов
Пас отдал
Р. Бабенко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
50
Александр Дехтяренко
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
94
Сергей Приходько
ЦП
31
Иван Янаков
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
3-5-1-1
42
Недилько
16
Шиш
5
Жунич
30
Симинин
31
Шабанов
30
Кобахидзе
5
Федорчук
93
Матей
8
Бабенко
10
Бикфалви
7
Мемешев
4-4-1-1
1
Гальчук
30
Суходуб
13
Яворский
14
Очигава
93
Цюпа
50
Гринь
9
Оберемко
70
Шевчук
15
Мишнев
5
Тотовицкий
16
Мандзюк
10
Бикфалви
17
Мариотто Дос Сантос
17
Мариотто Дос Сантос
10
Бикфалви
93
Матей
5
Сваток
5
Сваток
93
Матей
7
Мемешев
30
Гуменюк
30
Гуменюк
7
Мемешев
9
Оберемко
94
Приходько
94
Приходько
9
Оберемко
16
Мандзюк
21
Скоблов
21
Скоблов
16
Мандзюк
93
Цюпа
50
Дехтяренко
50
Дехтяренко
93
Цюпа
Остались в запасе
Волынь
Мариуполь
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
31
Иван Янаков
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
Остались в запасе
31
Иван Янаков
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Волынь - Мариуполь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Метеор
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