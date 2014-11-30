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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Говерла
Карпаты - Говерла: обзор матча 30 ноября 2014
Карпаты
30.11.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
74'
В. Костевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Говерла
Желтая карточка
М. Кополовец
85'
85'
Замена
В. Каверин
️️️️
А. Полянский
Замена
М. Сергийчук
️️️️
В. Страшкевич
85'
ГОЛ! 1:0!
В. Костевич
74'
70'
Желтая карточка
А. Полянский
Замена
М. Кополовец
️️️️
О. Голодюк
69'
Замена
А. Карноза
️️️️
А. Гитченко
66'
Желтая карточка
В. Страшкевич
63'
59'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
О. Герасимюк
Желтая карточка
Г. Балажиц
43'
39'
Желтая карточка
М. Фещук
Желтая карточка
О. Голодюк
37'
5'
Замена
Т. Качараба
️️️️
С. Акакпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Олег Герасимюк
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
55
Иван Родич
АП
24
Виталий Каверин
ЦФ
3-2-4
23
Мисак
4
Гитченко
32
Пластун
6
Балажиц
21
Костевич
11
Мирошниченко
20
Даушвили
16
Худобяк
27
Страшкевич
32
Голодюк
3-2-2-1-2
35
Коваль
28
Ягодинскис
29
Глушицкий
2
Полянский
33
Акакпо
8
Люлька
7
Герасимюк
7
Райчевич
33
Мякушко
31
Бурдужан
10
Фещук
32
Голодюк
18
Кополовец
18
Кополовец
32
Голодюк
4
Гитченко
10
Карноза
10
Карноза
4
Гитченко
27
Страшкевич
7
Сергийчук
7
Сергийчук
27
Страшкевич
2
Полянский
24
Каверин
24
Каверин
2
Полянский
33
Акакпо
33
Качараба
33
Качараба
33
Акакпо
7
Герасимюк
7
Степанюк
7
Степанюк
7
Герасимюк
Остались в запасе
Карпаты
Говерла
8
Амбросий Чачуа
АП
31
Александр Ильющенков
ВР
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Дмитрий Трухин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
31
Александр Ильющенков
ВР
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Дмитрий Трухин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Карпаты - Говерла
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Украина
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