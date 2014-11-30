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Расписание матчей
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 30 ноября 2014
Локомотив
30.11.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
77'
А. Касаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
85'
85'
Желтая карточка
Д. Комбаров
84'
Замена
П. Яковлев
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Касаев
Пас отдал
М. Буссуфа
77'
Замена
А. Шешуков
️️️️
М. Фернандеш
75'
73'
Желтая карточка
Е. Макеев
72'
Желтая карточка
Д. Глушаков
69'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
Т. Михалик
68'
Желтая карточка
Р. Шишкин
59'
40'
Желтая карточка
П. Эберт
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
Р. Янбаев
31'
Травма
Р. Янбаев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
(К)
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
17
Михалик
11
Касаев
11
Буссуфа
99
Фернандеш
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-1-3-1-1
32
Ребров
5
Кутин
34
Макеев
30
Карлос
23
Комбаров
4
Чельстрем
27
Ромуло
88
Глушаков
20
Эберт
10
Промес
14
Мовсисян
55
Янбаев
39
Пейчинович
39
Пейчинович
55
Янбаев
99
Фернандеш
7
Шешуков
7
Шешуков
99
Фернандеш
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
4
Чельстрем
91
Яковлев
91
Яковлев
4
Чельстрем
14
Мовсисян
22
Дзюба
22
Дзюба
14
Мовсисян
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Локомотив - Спартак
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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