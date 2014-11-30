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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 30 ноября 2014
Милан
30.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
65'
Ж. Менез (П)
75'
Ж. Менез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
М. ван Гинкел
89'
85'
Замена
А. Геихо
️️️️
Гильерме
Замена
А. Поли
️️️️
К. Хонда
82'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Ж. Менез
80'
76'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
П. Коне
ГОЛ! 2:0!
Ж. Менез
Пас отдал
Д. Бонавентура
75'
Вторая желтая
М. Эссьен
71'
67'
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Ди Натале
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Менез
65'
64'
Желтая карточка
Данило
62'
Красная карточка
М. Домицци
60'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
М. Эссьен
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Лопес
23
Бонера
5
Мексес
23
Рами
2
Эссьен
7
Армеро
8
ван Гинкел
7
Бонавентура
3
Хонда
92
Эль-Шаарави
7
Менез
4-4-2
1
Карнезис
4
Пирис
6
Домицци
28
Арто
5
Данило
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
8
Гильерме
33
Коне
77
Теро
10
Ди Натале
3
Хонда
15
Поли
15
Поли
3
Хонда
8
ван Гинкел
18
Монтоливо
18
Монтоливо
8
ван Гинкел
7
Менез
11
Паццини
11
Паццини
7
Менез
10
Ди Натале
26
Паскуале
26
Паскуале
10
Ди Натале
33
Коне
8
Фернандеш
8
Фернандеш
33
Коне
8
Гильерме
19
Геихо
19
Геихо
8
Гильерме
Остались в запасе
Милан
Удинезе
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Милан - Удинезе
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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