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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 30 ноября 2014
Рубин
30.11.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
23'
И. Портнягин
77'
Б. Джуджак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
80'
Желтая карточка
А. Юсупов
77'
ГОЛ! 1:1!
Б. Джуджак
Замена
М. Ливайя
️️️️
К. Эдуардо
70'
Травма
К. Эдуардо
69'
67'
Замена
С. Манолев
️️️️
Ф. Дуглас
64'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Прудников
61'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
Ю. Жирков
Замена
В. Дядюн
️️️️
Г. Карадениз
61'
Желтая карточка
Благо
58'
Желтая карточка
О. Кузьмин
39'
33'
Желтая карточка
А. Бюттнер
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
23'
19'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
18
Артем Каташевский
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кобахидзе
88
Камболов
4
Кверквелия
23
Кузьмин
40
Благо
61
Карадениз
21
Оздоев
22
Эдуардо
97
Портнягин
99
Канунников
4-3-2-1
30
Габулов
15
Губочан
6
Дуглас
4
Самба
28
Бюттнер
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Жирков
11
Ионов
28
Вальбуэна
89
Прудников
61
Карадениз
17
Дядюн
17
Дядюн
61
Карадениз
22
Эдуардо
10
Ливайя
10
Ливайя
22
Эдуардо
6
Дуглас
11
Манолев
11
Манолев
6
Дуглас
18
Жирков
10
Джуджак
10
Джуджак
18
Жирков
89
Прудников
9
Кокорин
9
Кокорин
89
Прудников
Остались в запасе
Рубин
Динамо
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Рубин - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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