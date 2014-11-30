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Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 30 ноября 2014
Тоттенхэм
30.11.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
21'
К. Эриксен
45+1'
Р. Сольдадо
15'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Желтая карточка
К. Эриксен
90'
+2
Желтая карточка
Н. Бенталеб
90'
Желтая карточка
Б. Дэвис
89'
Желтая карточка
Э. Ламела
87'
Замена
Паулиньо
️️️️
Р. Сольдадо
80'
Замена
Э. Дайер
️️️️
В. Кирикеш
70'
61'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
С. Это'О
61'
Замена
Л. Осман
️️️️
К. Миральяс
Замена
Э. Ламела
️️️️
А. Леннон
61'
Желтая карточка
В. Кирикеш
56'
ГОЛ! 2:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Леннон
45'
+1
43'
Желтая карточка
К. Миральяс
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Миральяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
21
Леон Осман
ПП
4-1-2-1-2
1
Льорис
4
Дэвис
21
Кирикеш
14
Вертонген
17
Фасио
8
Мэйсон
6
Бенталеб
12
Леннон
24
Эриксен
9
Сольдадо
9
Кейн
4-1-2-3
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
17
Бешич
6
Баркли
18
Бэрри
87
Миральяс
9
Лукаку
9
Это'О
21
Кирикеш
15
Дайер
15
Дайер
21
Кирикеш
9
Сольдадо
18
Паулиньо
18
Паулиньо
9
Сольдадо
12
Леннон
9
Ламела
9
Ламела
12
Леннон
87
Миральяс
21
Осман
21
Осман
87
Миральяс
9
Это'О
46
МакГиди
46
МакГиди
9
Это'О
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
13
Михел Ворм
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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