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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Гранада
Севилья - Гранада: обзор матча 30 ноября 2014
Севилья
30.11.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
5 : 1
Завершен
Гранада
24'
К. Бакка
65'
Э. Банега
79'
К. Бакка
89'
С. Мбиа
90+2'
К. Гамейро
42'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Гранада
ГОЛ! 5:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Витоло
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
С. Мбиа
Пас отдал
К. Гамейро
89'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
86'
83'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Пити
ГОЛ! 3:1!
К. Бакка
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
79'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
77'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Э. Банега
76'
68'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
А. Сиссоко
ГОЛ! 2:1!
Э. Банега
65'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Ж. Деулофеу
63'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Эль-Араби
24'
Желтая карточка
Пити
24'
Желтая карточка
Роберто
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Г. Крыховяк
24'
14'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Х. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
2
Роберто
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Пити
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-1-3-1-2
34
Бету
90
Фигейраш
2
Пареха
22
Видаль
20
Крыховяк
25
Мбиа
11
Банега
23
Карришу
7
Витоло
10
Деулофеу
70
Бакка
3-5-1-1
2
Роберто
20
Фулкье
24
Мурильо
3
Бабен
4
Рико
16
Итурра
10
Хави Маркес
27
Хуанкар
20
Сиссоко
10
Пити
19
Эль-Араби
10
Деулофеу
19
Рейес
19
Рейес
10
Деулофеу
11
Банега
4
Суарес
4
Суарес
11
Банега
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
10
Хави Маркес
23
Исрафилов
23
Исрафилов
10
Хави Маркес
20
Сиссоко
9
Кордоба
9
Кордоба
20
Сиссоко
10
Пити
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Пити
Остались в запасе
Севилья
Гранада
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Севилья - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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