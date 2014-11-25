Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Челси
Шальке-04 - Челси: обзор матча 25 ноября 2014
Шальке-04
25.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 5
Завершен
Челси
2'
Д. Терри
29'
Виллиан
44'
Я. Кирхгофф (АГ)
76'
Д. Дрогба
78'
Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Челси
79'
Замена
А. Шюррле
️️️️
С. Фабрегас
78'
ГОЛ! 0:5!
Рамирес
Пас отдал
Д. Дрогба
76'
ГОЛ! 0:4!
Д. Дрогба
Пас отдал
Виллиан
75'
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
66'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
Замена
М. Майер
️️️️
К. Боатенг
63'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Я. Кирхгофф
46'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Я. Кирхгофф
29'
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
М. Хегер
18'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Терри
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
3-4-1-2
1
Ферманн
27
Кирхгофф
5
Хеведес
3
Аого
28
Сантана
6
Хегер
33
Нойштедтер
2
Учида
27
Боатенг
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
27
Кирхгофф
17
Клеменс
17
Клеменс
27
Кирхгофф
27
Боатенг
7
Майер
7
Майер
27
Боатенг
4
Фабрегас
20
Шюррле
20
Шюррле
4
Фабрегас
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
19
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
19
Коста
Остались в запасе
Шальке-04
Челси
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Шальке-04 - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Челси
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+