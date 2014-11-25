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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Бавария
Манчестер Сити - Бавария: обзор матча 25 ноября 2014
Манчестер Сити
25.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
3 : 2
Завершен
Бавария
22'
С. Агуэро (П)
85'
С. Агуэро
90+1'
С. Агуэро
40'
Х. Алонсо
45'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бавария
Замена
М. Демичелис
️️️️
С. Агуэро
90'
+4
Желтая карточка
С. Агуэро
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
С. Агуэро
90'
+1
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
89'
ГОЛ! 2:2!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Йоветич
85'
84'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Р. Левандовски
81'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Ф. Рибери
79'
Желтая карточка
М. Нойер
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Б. Санья
68'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Милнер
65'
Желтая карточка
Г. Клиши
60'
45'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Боатенг
40'
ГОЛ! 1:1!
Х. Алонсо
25'
Замена
Данте
️️️️
С. Роде
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
22'
20'
Красная карточка
М. Бенатиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
73
Джордж Глендон
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-3-1
1
Харт
3
Санья
4
Компани
5
Мангала
3
Клиши
5
Фернандо
16
Навас
20
Милнер
8
Лэмпард
14
Насри
10
Агуэро
4-1-2-2-1
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Бенатиа
24
Бернат
23
Хейбьерг
3
Алонсо
17
Роде
10
Роббен
7
Рибери
9
Левандовски
10
Агуэро
2
Демичелис
2
Демичелис
10
Агуэро
3
Санья
5
Сабалета
5
Сабалета
3
Санья
20
Милнер
9
Йоветич
9
Йоветич
20
Милнер
17
Роде
4
Данте
4
Данте
17
Роде
7
Рибери
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
7
Рибери
9
Левандовски
10
Шакири
10
Шакири
9
Левандовски
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бавария
14
Хосе Анхель Посо
АП
73
Джордж Глендон
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Леопольд Цингерле
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
73
Джордж Глендон
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Бавария
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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