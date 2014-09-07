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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Шотландия
Германия - Шотландия: обзор матча 07 сентября 2014
Германия
07.09.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шотландия
16'
Т. Мюллер
69'
Т. Мюллер
64'
И. Анья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Шотландия
Желтая карточка
Т. Мюллер
90'
+4
90'
+2
Вторая желтая
Ч. Малгрю
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Ройс
90'
+1
Травма
М. Ройс
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Шюррле
83'
81'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
С. Нейсмит
74'
Желтая карточка
Д. Моррисон
Желтая карточка
Э. Дурм
70'
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Б. Хеведес
69'
64'
ГОЛ! 1:1!
И. Анья
Пас отдал
С. Флетчер
58'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Флетчер
57'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Б. Беннэн
51'
Желтая карточка
Г. Хэнли
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
С. Руди
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
19
Себастьян Руди
ПЗ
9
Андре Шюррле
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
11
Марко Ройс
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Алан Хаттон
ЛЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЛВ
17
Бэрри Беннэн
ОП
4
Чарли Малгрю
ОП
11
Икечи Анья
ЦП
19
Даррен Флетчер
(К)
ПВ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Сидней Сэм
ПП
23
Марио Гомес
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
0
Аллан МакГрегор
ВР
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
0
Марк Рейнольдс
ЦЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
15
Крэйг Брайсон
ЦП
0
Кевин МакДональд
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
15
Дурм
17
Боатенг
4
Хеведес
19
Руди
0
Крамер
8
Кроос
9
Шюррле
11
Ройс
11
Гетце
13
Мюллер
4-2-1-2-1
1
Маршалл
3
Уиттакер
4
Мартин
5
Хэнли
2
Хаттон
17
Беннэн
4
Малгрю
11
Анья
19
Флетчер
7
Моррисон
10
Нейсмит
11
Ройс
4
Гинтер
4
Гинтер
11
Ройс
9
Шюррле
10
Подольски
10
Подольски
9
Шюррле
10
Нейсмит
6
Мэлони
6
Мэлони
10
Нейсмит
19
Флетчер
18
МакАртур
18
МакАртур
19
Флетчер
17
Беннэн
9
Флетчер
9
Флетчер
17
Беннэн
Остались в запасе
Германия
Шотландия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Сидней Сэм
ПП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
21
Крейг Гордон
ВР
0
Аллан МакГрегор
ВР
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
0
Марк Рейнольдс
ЦЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
15
Крэйг Брайсон
ЦП
0
Кевин МакДональд
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
13
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Сидней Сэм
ПП
23
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
21
Крейг Гордон
ВР
0
Аллан МакГрегор
ВР
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
0
Марк Рейнольдс
ЦЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
15
Крэйг Брайсон
ЦП
0
Кевин МакДональд
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
13
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Германия - Шотландия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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