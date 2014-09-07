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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Афипс - Черноморец
Афипс - Черноморец: обзор матча 07 сентября 2014
Афипс
07.09.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, группа 1, 6 тур
2 : 2
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Афипс - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Андрей-Арена
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