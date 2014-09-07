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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 07 сентября 2014
СКА-Хабаровск
07.09.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
50'
В. Плетин
90+2'
Г. Гогуа
57'
А. Рылов
61'
А. Рылов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
ГОЛ! 2:2!
Г. Гогуа
90'
+2
88'
Замена
Н. Маляров
️️️️
Р. Войдель
86'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Рылов
69'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
И. Эдиев
️️️️
А. Герасимов
66'
Замена
Н. Жуниор
️️️️
К. Аладашвили
64'
63'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Щадин
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Рылов
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Рылов
ГОЛ! 1:0!
В. Плетин
50'
32'
Желтая карточка
Р. Войдель
Желтая карточка
В. Плетин
25'
Замена
А. Купчин
️️️️
С. Шумейко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Андрей Гайдаш
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Артур Рылов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Владимир Корытько
ПП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-2-5
40
Козорез
2
Шумейко
3
Удалый
93
Герасимов
10
Никифоров
11
Аладашвили
7
Гогуа
4
Рухаиа
13
Замалиев
19
Плетин
90
Гайдаш
4-3-1-2
31
Пчелинцев
97
Ятченко
21
Катынсус
33
Ламанж
2
Ндри
10
Рылов
56
Гриднев
20
Войдель
92
Щадин
81
Низамутдинов
22
Самодин
93
Герасимов
5
Эдиев
5
Эдиев
93
Герасимов
2
Шумейко
5
Купчин
5
Купчин
2
Шумейко
11
Аладашвили
11
Натан Жуниор
11
Натан Жуниор
11
Аладашвили
81
Низамутдинов
20
Подоляк
20
Подоляк
81
Низамутдинов
20
Войдель
7
Маляров
7
Маляров
20
Войдель
10
Рылов
57
Деобальд
57
Деобальд
10
Рылов
92
Щадин
23
Горбатенко
23
Горбатенко
92
Щадин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
1
Александр Малышев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
10
Владимир Корытько
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
10
Владимир Корытько
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Юность
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