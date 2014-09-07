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Расписание матчей
Евро-2024
Гибралтар - Польша
Гибралтар - Польша: обзор матча 07 сентября 2014
Гибралтар
07.09.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 1 тур
0 : 7
Завершен
Польша
11'
К. Гросицки
48'
К. Гросицки
50'
Р. Левандовски
53'
Р. Левандовски
58'
Л. Шукала
86'
Р. Левандовски
90+2'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Польша
90'
+2
ГОЛ! 0:7!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Стажиньски
Замена
А. Паяс
️️️️
Д. Артелл
88'
86'
ГОЛ! 0:6!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Рыбус
78'
Замена
Ф. Стажиньски
️️️️
К. Гросицки
71'
Замена
В. Собота
️️️️
А. Милик
71'
Замена
К. Мачиньски
️️️️
М. Клих
Желтая карточка
Д. Артелл
68'
Замена
А. Пристли
️️️️
К. Кашаро
63'
58'
ГОЛ! 0:5!
Л. Шукала
Пас отдал
М. Клих
53'
ГОЛ! 0:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Рыбус
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Я. Вавржиняк
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Гросицки
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Р. Бадо
46'
41'
Желтая карточка
К. Глик
17'
Желтая карточка
М. Клих
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Гросицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Джордан Перес
ВР
4
Дэвид Артелл
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
8
Рафа Бадо
ЦП
16
Брайан Перес
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Аллен Була
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Гибралтар
0
Луи Барнфазер
ВР
13
Джейми Робба
ВР
18
Йоген Сантос
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
12
Скотт Баллентайн
ЦП
19
Аарон Паяс
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
15
Адам Пристли
ЦФ
11
Джейк Гослинг
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Мацей Садлок
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
18
Себастьян Мила
ЦП
23
Филип Стажиньски
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
0
Матеуш Захара
ЦФ
3-2-4-1
1
Перес
5
Кашаро
3
Чиполина
6
Чиполина
4
Артелл
2
Вайзмэн
9
Кашаро
16
Перес
10
Уолкер
8
Рафа Бадо
7
Кашаро
3-3-2-2
1
Щесны
4
Шукала
17
Ольковски
15
Глик
14
Вавржиняк
10
Крыховяк
13
Рыбус
23
Клих
11
Гросицки
9
Левандовски
7
Милик
4
Артелл
19
Паяс
19
Паяс
4
Артелл
9
Кашаро
15
Пристли
15
Пристли
9
Кашаро
8
Рафа Бадо
11
Гослинг
11
Гослинг
8
Рафа Бадо
11
Гросицки
23
Стажиньски
23
Стажиньски
11
Гросицки
7
Милик
5
Собота
5
Собота
7
Милик
23
Клих
5
Мачиньски
5
Мачиньски
23
Клих
Остались в запасе
Гибралтар
Польша
18
Йоген Сантос
ЦЗ
12
Скотт Баллентайн
ЦП
0
Луи Барнфазер
ВР
13
Джейми Робба
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Аллен Була
14
Мацей Садлок
ЦЗ
18
Себастьян Мила
ЦП
0
Матеуш Захара
ЦФ
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
18
Йоген Сантос
ЦЗ
12
Скотт Баллентайн
ЦП
0
Луи Барнфазер
ВР
13
Джейми Робба
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
14
Мацей Садлок
ЦЗ
18
Себастьян Мила
ЦП
0
Матеуш Захара
ЦФ
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
Главный тренер
Аллен Була
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Гибралтар - Польша
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Алгарве
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