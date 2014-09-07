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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Алания - Ротор
Алания - Ротор: обзор матча 07 сентября 2014
Алания
07.09.2014, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, группа 2, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ротор
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0 : 0
01.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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1 : 1
23.10.2026
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0 : 1
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10.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Спартак (запасное поле)
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