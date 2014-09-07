Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Северная Ирландия
Венгрия - Северная Ирландия: обзор матча 07 сентября 2014
Венгрия
07.09.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 1 тур
1 : 2
Завершен
Северная Ирландия
75'
Т. Пришкин
81'
Н. МакГинн
88'
К. Лафферти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Северная Ирландия
88'
ГОЛ! 1:2!
К. Лафферти
Пас отдал
Н. МакГинн
81'
ГОЛ! 1:1!
Н. МакГинн
Пас отдал
К. Лафферти
79'
Замена
Б. МакКэй
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ! 1:0!
Т. Пришкин
Пас отдал
Б. Джуджак
75'
72'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Г. Маколи
Замена
И. Ковач
️️️️
Г. Рудольф
70'
66'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Уорд
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
А. Гьюрчо
59'
Замена
Т. Пришкин
️️️️
Н. Николич
46'
44'
Желтая карточка
О. Норвуд
Желтая карточка
В. Ванчак
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
0
Балаж Балог
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
9
Даниэл Тошер
ЦП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
19
Джейми Уорд
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
0
Тибор Хеффлер
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
0
Ласло Жидой
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
3-4-3
12
Гулачи
23
Юхас
0
Ванчак
0
Липтак
7
Джуджак
8
Варга
9
Тошер
0
Балог
0
Рудольф
23
Николич
13
Гьюрчо
3-2-3-2
12
Кэрролл
6
Бэйрд
4
Маколи
18
Хьюз
13
Эванс
2
МакЛафлин
16
Норвуд
0
Брант
8
Дэвис
10
Лафферти
19
Уорд
0
Рудольф
20
Ковач
20
Ковач
0
Рудольф
23
Николич
19
Пришкин
19
Пришкин
23
Николич
13
Гьюрчо
14
Ловренчич
14
Ловренчич
13
Гьюрчо
16
Норвуд
9
МакКэй
9
МакКэй
16
Норвуд
4
Маколи
20
Кэткарт
20
Кэткарт
4
Маколи
19
Уорд
7
МакГинн
7
МакГинн
19
Уорд
Остались в запасе
Венгрия
Северная Ирландия
0
Тибор Хеффлер
ЦЗ
0
Ласло Жидой
ЦП
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
0
Тибор Хеффлер
ЦЗ
0
Ласло Жидой
ЦП
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Венгрия - Северная Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Новости команд
Все
Венгрия
Северная Ирландия
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
Вчера, 10:29
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
Вчера, 00:49
5
Северная Ирландия – Украина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Северной Ирландии и Украины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
Вчера, 10:29
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
Вчера, 00:49
5
Северная Ирландия – Украина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Северной Ирландии и Украины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+