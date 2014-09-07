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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Албания
Португалия - Албания: обзор матча 07 сентября 2014
Португалия
07.09.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 1 тур
0 : 1
Завершен
Албания
52'
Б. Балай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Албания
82'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Б. Балай
75'
Замена
А. Лила
️️️️
Э. Леньяни
Замена
М. Велозу
️️️️
Р. Кошта
73'
70'
Желтая карточка
Э. Бериша
69'
Желтая карточка
Э. Каце
67'
Желтая карточка
М. Маврай
66'
Замена
Э. Каце
️️️️
Б. Кукели
Замена
Р. Орта
️️️️
В. Карвалью
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Балай
Пас отдал
О. Роши
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Виейринья
46'
34'
Желтая карточка
Т. Джака
21'
Желтая карточка
А. Абраши
4'
Желтая карточка
О. Роши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
13
Бурим Кукели
ЦП
14
Таулант Джака
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Португалия
22
Эдуарду
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
0
Андре Алмейда
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рубен Везо
ЦЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
0
Педру Тиба
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
0
Иван Кавалейру
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
3
Пепе
0
Перейра
11
Виейринья
0
Коэнтрау
14
Карвалью
0
Кошта
15
Гомеш
8
Моутинью
17
Нани
9
Эдер
3-2-4-1
1
Бериша
5
Цана
3
Леньяни
15
Маврай
4
Хюсай
7
Аголли
14
Джака
21
Роши
22
Абраши
13
Кукели
19
Балай
14
Карвалью
24
Орта
24
Орта
14
Карвалью
0
Кошта
4
Велозу
4
Велозу
0
Кошта
11
Виейринья
0
Иван Кавалейру
0
Иван Кавалейру
11
Виейринья
3
Леньяни
2
Лила
2
Лила
3
Леньяни
13
Кукели
20
Каце
20
Каце
13
Кукели
19
Балай
16
Цикалеши
16
Цикалеши
19
Балай
Остались в запасе
Португалия
Албания
22
Эдуарду
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
0
Андре Алмейда
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рубен Везо
ЦЗ
0
Педру Тиба
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
12
Оргес Шехи
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
5
Херолинд Шала
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
22
Эдуарду
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
0
Андре Алмейда
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рубен Везо
ЦЗ
0
Педру Тиба
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
Остались в запасе
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
12
Оргес Шехи
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
5
Херолинд Шала
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Португалия - Албания
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Муниципал де Авейру
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